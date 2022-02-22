مفتي الديار الحوثية يمنح«عبد الملك الحوثي» منصب «نبي» مُرسل والمليشيات تعتمد المنصب في المناهج الدراسية

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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لم تكتفي مليشيات الحوثي الإرهابية بحوثنة المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل الدراسية للصفوف الأولى في مناطق سيطرتها حتى وصل بها الحال الى تفسير القرآن الكريم حسب عقيدتها العنصرية الفاشية التي اعطت من شخصية زعيمها الارهابي «عبد الملك الحوثي» منزله الانبياء والمرسلين ونشر تلك التفسيرات في المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها.

وبحسب إحدى الصور لإحدى صفحات كتاب مادة ”القرآن الكريم“ التي تم مؤخرا طباعته ونشره من قبل المليشيات كمادة دراسية للصف الأول من المرحلة التعليمية الأساسية والتي وصلت«مأرب برس» صورة منه فأن مفتي الجماعة المدعو «شمس الدين شرف الدين» اعتمد تفسير إحدى الآيات الكريمة من سورة الفاتحة وهي قولة تعالى: «صراط الذين انعمت عليهم »بأنها تعني الانبياء وأعلام «الهدى» في إشارة الى زعيم المليشيات المدعو «عبد الملك الحوثي» والتي دائماً تصفه المليشيات في فعاليتها وخطاباتها بما يسمى علم «هُدى»أي في مرتبة النبي المعصوم.

ويشرف ما يسمى بمفتي مليشيات الحوثي المدعو شمس الدين شرف الدين على عملية حوثنة تفسير آيات «القرآن الكريم» المعتمدة في مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصفوف الدراسية السته الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في مناطق الجماعة الحوثية.

مصادر تربوية في مناطق سيطرة المليشيات افادت لمأرب برس اليوم الثلاثاء بأن مليشيات الحوثي الإرهابية عملت خلال العام الدراسي الحالي على نشر مناهج دراسية ملوثة بالفكر الحوثي الطائفي لكافة المدارس الحكومية والخاصة في مناطق سيطرتها اهمها كتب التربية الوطنية والتربية الاسلامية والتاريخ فيما قام مفتي المليشيات شمس الدين شرف الدين على ادخال تفسيرات حوثية طائفية جديدة لبعض الاحاديث وآيات"القرآن الكريم"التي تدرس ضمن المناهج الدراسية للصفوف الدراسية الأولى في مناطق سيطرة الجماعة والتي تركز اغلبها على منح زعيم الجماعة الارهابي عبد الملك الحوثي مكانه دينية تتساوى مع منزله الانبياء وتحث على القتال والموت من اجل مشروعه الطائفي.

وناشدت المصادر الحكومة الشرعية ودول التحالف بسرعة التحرك ضد المساعي الحوثية الكارثية التي تستهدف العملية التعليمية وتهدد ثقافة وعقيدة أجيال اليمن في مناطق سيطرة المليشيات.

واوضحت المصادر بان اجيال اليمن في مناطق المليشيات يواجهون خطر التظليل الحوثي الطائفي بفعل استمرار المليشيات في حوثنة المناهج الدراسية بما يتماشى مع مشروعها العنصري والدموي.