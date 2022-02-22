الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الوزاري الأوروبي الخليجي بشأن وقف إطلاق النار

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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رحبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بالبيان المشترك للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن دون شروط مسبقة.

وثمنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “حرص الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج، والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وقلقهما من تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء استمرار الحرب العبثية”.

وأشادت، “بالإسهامات المقدمة لمختلف أوجه الدعم لتحسين الوضع الإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وأعربت الخارجية اليمنية، “عن تقديرها لموقف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودعمهم لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة”.

وجددت “رفضها التام استخدام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، اليمن منصة لإدارة العمليات الإرهابية، وبما يهدد الامن والاستقرار في المنطقة”.

وشددت خارجية اليمن، “على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم لوقف تلك التصرفات العبثية والإرهابية”.

والإثنين، دعا بيان صادر عن الدورة الـ 26 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، مؤكداً على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في البلاد.