رئيس الأركان يشيد بمهام المنطقة العسكرية الأولى في نطاق مسؤوليتها

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الثلاثاء، بالمهام الأمنية والعسكرية التي تضطلع بها المنطقة العسكرية الأولى في نطاق مسؤوليتها.



جاء ذلك خلال لقائه بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ناقشا خلاله الوضع الأمني في نطاق مسؤولية المنطقة واحتياجات منتسبيها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما أشاد رئيس الأركان، بما يتمتع به منتسبي المنطقة من روح معنوية تعكس مدى الوعي الوطني والأمني لديهم.



وأكد الفريق بن عزيز، اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية بكل منتسبي المؤسسة العسكرية وتوفير الإمكانيات والاحتياجات التي تمكن كل وحدة عسكرية من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.



من جانبه، اطلع اللواء طميس، رئيس الأركان على خطة العام التدريبي الجديد وسير عملية تنفيذها، مستعرضاً انجازات المنطقة خلال العام المنصرم في نطاق اختصاصها.



كما أكد عزم قيادة المنطقة ومنتسبيها على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهارات القتالية، والاستعداد لتنفيذ كافة المهام والأوامر التي تصدرها القيادة السياسية والعسكرية.