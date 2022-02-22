آخر الاخبار

”بنك الجواسيس“ و ”صندوق اليمن الأسود“.. شخصية استخباراتية يمنية شهيرة يمتلك ملايين الدولارات في بنوك سويسرا الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الوزاري الأوروبي الخليجي بشأن وقف إطلاق النار رئيس الأركان يشيد بمهام المنطقة العسكرية الأولى في نطاق مسؤوليتها أكبر 10 اقتصادات ناشئة بالتجارة الإلكترونية بينها 4 عربية القبض على خلية تتبع تنظيم داعش.. إدارة عام شرطة تعز تقيم مؤتمرها السنوي الرابع وتكشف أبرز منجزاتها لماذا ترفض تركيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؟ مأرب: توقف محطة مأرب الغازية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المديريات تحذيرات قبل الفوات ....ظهور علامات واعراض السرطان المبكر في جسمك خلال اسابيع قوات روسية تزحف باتجاه أوكرانيا والأقمار الصناعية تكشف ذلك تفاصيل القنبلة التي تثير الهلع في اوساط الغرب وزنها 7100 كيلوجرام.. ما قصة «أبو القنابل» الروسية؟

أكبر 10 اقتصادات ناشئة بالتجارة الإلكترونية بينها 4 عربية

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 296

 

 يشير مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، إلى أكبر عشرة اقتصادات ناشئة في التجارة الإلكترونية.

وتحتل سنغافورة المركز الأول، فيما تظهر أربع دول عربية في المؤشر، وفق موقع "سي إن إن".

يصنف المؤشر 152 دولة من حيث استعدادها للتسوق عبر الإنترنت.

ويتم تصنيف البلدان حسب الوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، وشريحة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب مع مؤسسة مالية أو مزود لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول خدمات.

وتصدرت 4 دول خليجية المراتب العشر الأولى في مؤشر الدول الناشئة للتجارة الإلكترونية وهي الإمارات التي احتلت المرتبة الخامسة، والسعودية التي احتلت المرتبة الثامنة السعودية بالترتيب تلتها قطر في المرتبة التاسعة واحتلت عُمان المرتبة العاشرة بعد أن أزاحت تركيا التي تراجعت للخلف.

وتصدرت سويسرا لأول مرة مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) لعام 2020، قبل هولندا مباشرة

إقراء أيضاً
لماذا لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي في أي وقت قريب؟
دولة بلا فقراء...ثلث سكانها مليونيرات وعمالقة وول سريت يتسابقون إليها
ضغوطات أمريكية على السعودية من أجل النفط
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحوز أسهما مدرجة بأمريكا بقيمة 56 مليار دولار
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تشارك بمعرض جلفود 2022
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس