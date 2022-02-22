أكبر 10 اقتصادات ناشئة بالتجارة الإلكترونية بينها 4 عربية

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يشير مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، إلى أكبر عشرة اقتصادات ناشئة في التجارة الإلكترونية.

وتحتل سنغافورة المركز الأول، فيما تظهر أربع دول عربية في المؤشر، وفق موقع "سي إن إن".

يصنف المؤشر 152 دولة من حيث استعدادها للتسوق عبر الإنترنت.

ويتم تصنيف البلدان حسب الوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، وشريحة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب مع مؤسسة مالية أو مزود لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول خدمات.

وتصدرت 4 دول خليجية المراتب العشر الأولى في مؤشر الدول الناشئة للتجارة الإلكترونية وهي الإمارات التي احتلت المرتبة الخامسة، والسعودية التي احتلت المرتبة الثامنة السعودية بالترتيب تلتها قطر في المرتبة التاسعة واحتلت عُمان المرتبة العاشرة بعد أن أزاحت تركيا التي تراجعت للخلف.

وتصدرت سويسرا لأول مرة مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) لعام 2020، قبل هولندا مباشرة