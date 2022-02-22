القبض على خلية تتبع تنظيم داعش.. إدارة عام شرطة تعز تقيم مؤتمرها السنوي الرابع وتكشف أبرز منجزاتها

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أقامت إدارة عام شرطة محافظة تعز اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوي الرابع برعاية وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومحافظ محافظة تعز أ.نبيل شمسان

. وحمل المؤتمر شعار (بناء مؤسسي وشراكة فاعلة لتنظيم وبناء وتطوير قدرات المؤسسة الأمنية) والذي ينعقد لمدة يومين سيتم خلالها عقد ورش عمل مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للخروج بنتائج ملموسة تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية وتوفير الدعم والإمكانيات اللازمة.

وفي افتتاح المؤتمر أصدر مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي قرارا بتشكيل لجنة التطوير في إدارة عام الشرطة والتي تهدف لإعداد خطة استراتيجية لإدارة عام الشرطة ورسم السياسات وتنسيق جهود الشراكة المجتمعية واحتوائها، داعيا لتشكيل لجنة الشراكة المجتمعية لتعزيز الأمن المجتمعي وتفعيل دور التوعية الأمنية.

كما أشار العميد منصور الأكحلي في كلمته إلى حجم المعوقات التي واجهت المؤسسة الأمنية جراء الحرب الدائرة مع الحوثيين والحصار وما لحق بالبنية التحتية من دمار جراء ذلك، مؤكدا في الوقت نفسه إصرار القيادة الأمنية بالنهوض وتطوير العمل الأمني.

واستعرض المؤتمر إنجازات العام المنصرم ٢٠٢١م من خلال مجلة أمنية سنوية وفيلما أظهر تمكن القوات الأمنية من القبض على خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي في نهايات العام الفائت بعملية أمنية نوعية، كما سرد الفيلم إحصائيات القضايا والخدمات التي أنجزتها المؤسسة خلال ٢٠٢١م.

ومن المفترض أن يستكمل المؤتمر برنامجه يوم غد الأربعاء متوجا بمؤتمر صحفي يظهر أبرز النتائج التي خرج بها بمعية عدد من المنظمات والمكاتب الحكومية.