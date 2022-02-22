لماذا ترفض تركيا الاعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؟

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أعلنت تركيا، الثلاثاء، رفضها قرار روسيا الاعتراف رسميا بـ"جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" في شرق أوكرانيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوزغان، أن قرار روسيا "غير مقبول".
ودعا أردوغان الأطراف المعنية بالأزمة الروسية الأوكرانية إلى الالتزام بالحكمة والقانون الدولي. وأضاف قائلا: "علينا كدولة مطلة على البحر الأسود، اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليا".
ورحب أردوغان باقتراح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لعقد قمة مشتركة بين مجلس الأمن الدولي وتركيا وألمانيا. بدورها قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه لا يمكن قبول القرار الروسي الأخير، إذ يتعارض مع اتفاقيات مينسك، ويشكل انتهاكا للسيادة والوحدة السياسية والجغرافية لأوكرانيا. وجددت الخارجية تمسكها بالحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية لأوكرانيا، داعية كافة الأطراف المعنية لضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي.
وتقيم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي لها حدود بحرية مع كل من أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، علاقات طيبة مع الجارتين، وعرضت الوساطة في الأزمة، في الوقت الذي حذرت فيه موسكو من غزو أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه يخطط لعقد اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث اعتراف روسيا باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" في شرق أوكرانيا.
وأفاد زيلينسكي في تغريدة عبر تويتر، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لبحث التطورات الأخيرة شرقي أوكرانيا. وأضاف أنه يخطط لعقد مباحثات أخرى في هذا الإطار مع أردوغان، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. والاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي "دونيتسك"، و"لوغانسك" كدولتين مستقلتين عن أوكرانيا.