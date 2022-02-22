لماذا ترفض تركيا الاعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؟ مأرب: توقف محطة مأرب الغازية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المديريات تحذيرات قبل الفوات ....ظهور علامات واعراض السرطان المبكر في جسمك خلال اسابيع قوات روسية تزحف باتجاه أوكرانيا والأقمار الصناعية تكشف ذلك تفاصيل القنبلة التي تثير الهلع في اوساط الغرب وزنها 7100 كيلوجرام.. ما قصة «أبو القنابل» الروسية؟ تركيا تصدم بوتين بموقف صريح من قراره الأخير اجتماع بين الأوروبي والتعاون الخليجي يخرج ببيان واحد وموقف مشترك بشأن اليمن فنانة يمنية تلفت أنظار العالم وتنال تكريما من داخل الكونغرس.. شاهد بعضا من اعمالها المتميزة قبرص تدين بشدة الهجمات الحوثية وتشدد على تعزيز علاقتها مع السعودية الحوثي يثير السخرية بسبب روسيا وأوكرانيا ويدعو الى «ضبط النفس وعدم الإنزلاق»
توقفت محطة مأرب الغازية عن العمل، اليوم الثلاثاء ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مديريات محافظة مأرب.
وقال مصدر مطلع لمأرب برس ان التوقف ناتج عن أعمال صيانة في المحطة.
بدورها أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء، الإيقاف الفوري لمحطة مأرب الغازية، لاجراء صيانة عاجلة إثر مؤشرات باحتمال تعرض التوربينات للتدمير الكلي إذا لم تجرى لها عملية صيانة عمرية.
وكانت محطة مأرب الغازية تزود عدة محافظات (شمال وشرق اليمن) بالكهرباء، قبل ان تتوقف عن العمل بعد اندلاع الحرب عام 2015،بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة.