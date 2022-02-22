مأرب: توقف محطة مأرب الغازية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المديريات

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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توقفت محطة مأرب الغازية عن العمل، اليوم الثلاثاء ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مديريات محافظة مأرب.

وقال مصدر مطلع لمأرب برس ان التوقف ناتج عن أعمال صيانة في المحطة.

بدورها أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء، الإيقاف الفوري لمحطة مأرب الغازية، لاجراء صيانة عاجلة إثر مؤشرات باحتمال تعرض التوربينات للتدمير الكلي إذا لم تجرى لها عملية صيانة عمرية.

وكانت محطة مأرب الغازية تزود عدة محافظات (شمال وشرق اليمن) بالكهرباء، قبل ان تتوقف عن العمل بعد اندلاع الحرب عام 2015،بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة.