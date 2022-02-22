تركيا تصدم بوتين بموقف صريح من قراره الإعتراف بـ «دونيستك ولوغانسك» جمهوريتان مستقلتان عن أوكروانيا

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رفضت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "لا يمكن قبول القرار الروسي الأخير إذ يتعارض مع اتفاقيات مينسك، ويشكل انتهاكاً للسيادة والوحدة السياسية والجغرافية لأوكرانيا"، وفقا لقناة TRT الحكومية التركية.
وأضافت الوزارة في بيانها قائلة إنه تشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية الجغرافية والسياسية داعية الأطراف الكافة لضبط النفس والالتزام بالقوانين الدولية، وفقا لـTRT.
وتمتعت تركيا بعلاقات جيدة عامة مع موسكو على مدار السنوات الماضية كما أن علاقاتها قوية في الوقت نفسه مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان قد أثار تزويد أنقرة لأوكرانيا بطائرات "بيرقدار" المسيرة في إقليم دونباس غضب موسكو على مدار الأشهر القليلة الماضية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مساء الإثنين اعتراف بلاده باستقلال دونيستك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين.