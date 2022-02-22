قبرص تدين بشدة الهجمات الحوثية وتشدد على تعزيز علاقتها مع السعودية

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شدد وزير الدفاع القبرصي، خرالمبوس بتريديس، على أهمية تعزيز العلاقات مع السعودية.
وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الثلاثاء "نتعاون على أكثر من صعيد مع السعودية ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون.
وأضاف أن بلاده وقعت اتفاقيات عدة مع المملكة، وتتحضر لتوقيع المزيد.
وأعرب عن قلقه جراء الهجمات الحوثية الأخيرة في المنطقة، مؤكدا إدانتها بشدة، في إشارة إلى هجمات الميليشيات المدعومة من إيران التي تطال أعيانا مدنية في بعض المناطق الجنوبية في المملكة أو حتى الهجمات الأخيرة التي أحبطتها الإمارات الشهر الماضي.
إلى ذلك، أشار إلى أنه سيزور الرياض مطلع الشهر المقبل للمشاركة في معرض الدفاع، الذي يعقد من السادس إلى التاسع من مارس، في أول مشاركة لبلاده في هذا الحدث. وأوضح أن هدف الزيارة زيادة التعاون مع السعودية في مجالات الدفاع، والتعاون العسكري
كما قال: "سيتضمن تعاوننا مع المملكة مناورات عسكرية مشتركة".