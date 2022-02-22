الحوثي يثير السخرية بسبب روسيا وأوكرانيا ويدعو الى «ضبط النفس وعدم الإنزلاق»

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 743

سخر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، من تغريدة لمحمد علي الحوثي، القيادي في الجماعة الانقلابية المدعومة من ايران.

وجاء في تغريدة الحوثي اعلانه تأييد القرار الروسي الاخير بالاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتان مستقلتان عن اوكرانيا.

ولم يكتفي محمد علي بهذا التأييد الذي اثار سخرية المتابعين-بحسب ما رصده محرر مأرب برس- بل كتب ما هو اغرب من ذلك.

الحوثي كتب : ندعو الى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حرب يراد لها استنزاف القدرات الروسية، حسب تعبيره.

ومن باب السخرية؛ وصف ناشطون، الحوثي بانه يمثل القطب العربي المتحالف مع روسيا ضد المعسكر الأمريكي الغربي وان هذا التأييد له ما بعده.

وكان الرئيس الروسي بوتين اعلن مساء امس في خطاب مطول الاعتراف بدونيتسك لوغانسك جمهوريتان مستقلتان عن اوكروانيا وهو ما اثار ردود افعال واسعة حول العالم وتحديدا في اميركا واوروبا وداخل حلف النيتو.

ووجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست إلا "دمية" في أيدي الغرب.

كما، لمّح بوتين أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من روسيا، متّهماً سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ"حرب خاطفة" ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

ومباشرة بعد الخطاب، بث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيع بوتين مع زعيمي المنطقتين، في الكرملين على معاهدات صداقة وتعاون مشترك.

يذكر أن هذا الاعتراف الروسي ينهي خطة السلام الهشة أو ما يعرف باتفاقية مينسك، في المنطقتين المذكورتين.

كما أنه يمهد الطريق أمام موسكو للدفع بقواتها إلى هاتين المنطقتين لحماية مئات الآلاف من السكان فيهما الذين حصلوا على جوازات سفر روسية قبل سنوات.