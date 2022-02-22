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التحالف يعلن عن نتائج عملية نوعية في البيضاء وتدمير أهداف عسكرية للمليشيات الحوثية

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير أهداف عسكرية في محافظة البيضاء اليمنية "استجابة للتهديد".

وقال التحالف، في بيان صباح اليوم، إنه "لحماية المدنيين من العمليات العدائية، سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة".

ويأتي إعلان التحالف اليوم تدمير أهداف عسكرية في محافظة البيضاء، بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان جنوب غرب المملكة.

وأعلن التحالف أنه يجري "التحضير لعملية عسكرية واسعة"، مهددا الحوثيين بأنهم سيتحملون "نتائج سلوك استهداف المدنيين

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