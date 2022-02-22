آخر الاخبار

واشنطن: الهجوم على مطار جازان يؤكد مخاطر مليشيا الحوثي على أمن المنطقة أول دولة عربية تؤيد قرار الرئيس بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك التحالف: نحضر لعملية عسكرية واسعة والحوثيون يتحملون نتائج سلوكهم أثار غضبا في المملكة.. "مدير سوري يسيء للسعودية" يتصدر "تويتر" وشركة "STC" توضح اعتراف بوتن بدونيتسك ولوغانسك يثير 4 أسئلة ..تفاصيل «دونيتسك ولوغانسك» الأكثر تداولا في الساعات الأخيرة .. ماذا تعرف عنهما؟ مليشيات الحوثي تختطف أحد موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء كيف توطدت العلاقات بين روسيا والمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا؟..تقرير شاهد.. حاخام يهودي “متطرف” في إيران.. تجوّل في طهران بملابسه الدينية ووثَّق رحلته بالصور عاجل.. أمريكا تعلن عن 3 قرارات حازمة ردًا على قرار «بوتين»

واشنطن: الهجوم على مطار جازان يؤكد مخاطر مليشيا الحوثي على أمن المنطقة

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 178

اعتبرت الخارجية الأمريكية الهجوم الحوثي على مطار جازان، مؤشراً يؤكد المخاطر التي تثيرها الجماعة الموالية لإيران على أمن المنطقة.
 
وأكد بيان الخارجية الامريكية على التزام واشنطن بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها .
 
وحث البيان جميع الأطراف على نزع فتيل الصراع في اليمن.
 
من جانبها أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على مطار جازان بالمملكة العربية السعودية.
 
ودعت في بيان منفصل، الحوثيين إلى وقف العنف والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

إقراء أيضاً
التحالف: نحضر لعملية عسكرية واسعة والحوثيون يتحملون نتائج سلوكهم
مليشيات الحوثي تختطف أحد موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء
مصر تعلن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لمواجهة «الحوثي»
اعتمدت صيانة عدد من المولدات.. توجيهات حكومية بمنع شراء المحطات الكهربائية التي
اللواء «بن عبود»يتحدث عن مسيرة الشهيد العميد«شعلان»ويكشف تفاصيل اللقاء الاخير ال
عاجل.. التحالف: 3 حالات حرجة لمدنيين بمطار الملك عبدالله .. والتحضير لعملية عسكر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس