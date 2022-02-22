واشنطن: الهجوم على مطار جازان يؤكد مخاطر مليشيا الحوثي على أمن المنطقة

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اعتبرت الخارجية الأمريكية الهجوم الحوثي على مطار جازان، مؤشراً يؤكد المخاطر التي تثيرها الجماعة الموالية لإيران على أمن المنطقة.



وأكد بيان الخارجية الامريكية على التزام واشنطن بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها .



وحث البيان جميع الأطراف على نزع فتيل الصراع في اليمن.



من جانبها أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على مطار جازان بالمملكة العربية السعودية.



ودعت في بيان منفصل، الحوثيين إلى وقف العنف والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.