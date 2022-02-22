التحالف: نحضر لعملية عسكرية واسعة والحوثيون يتحملون نتائج سلوكهم

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أعلن التحالف العربي، مساء الإثنين، أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة في اليمن ضد الحوثيين.
وقال التحالف -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- "نعمل على التحضير لعملية عسكرية واسعة وعلى الحوثيين تحمل نتائج سلوك استهداف المدنيين".
واعتبر "الحوثيون لا يفهمون سوى لغة القوة وعملية الاستجابة تتوافق مع القانون الدولي".
وفي وقت سابق مساء الإثنين، أعلن التحالف في بيان إصابة 16 مدنيا منهم 3 في حالة حرجة بشظايا طائرة مسيرة أُطلقت من مطار صنعاء الدولي نحو مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية.