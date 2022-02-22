آخر الاخبار

واشنطن: الهجوم على مطار جازان يؤكد مخاطر مليشيا الحوثي على أمن المنطقة أول دولة عربية تؤيد قرار الرئيس بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك التحالف: نحضر لعملية عسكرية واسعة والحوثيون يتحملون نتائج سلوكهم أثار غضبا في المملكة.. "مدير سوري يسيء للسعودية" يتصدر "تويتر" وشركة "STC" توضح اعتراف بوتن بدونيتسك ولوغانسك يثير 4 أسئلة ..تفاصيل «دونيتسك ولوغانسك» الأكثر تداولا في الساعات الأخيرة .. ماذا تعرف عنهما؟ مليشيات الحوثي تختطف أحد موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء كيف توطدت العلاقات بين روسيا والمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا؟..تقرير شاهد.. حاخام يهودي “متطرف” في إيران.. تجوّل في طهران بملابسه الدينية ووثَّق رحلته بالصور عاجل.. أمريكا تعلن عن 3 قرارات حازمة ردًا على قرار «بوتين»

التحالف: نحضر لعملية عسكرية واسعة والحوثيون يتحملون نتائج سلوكهم

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 344

أعلن التحالف العربي، مساء الإثنين، أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة في اليمن ضد الحوثيين.

وقال التحالف -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- "نعمل على التحضير لعملية عسكرية واسعة وعلى الحوثيين تحمل نتائج سلوك استهداف المدنيين".

واعتبر "الحوثيون لا يفهمون سوى لغة القوة وعملية الاستجابة تتوافق مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق مساء الإثنين، أعلن التحالف في بيان إصابة 16 مدنيا منهم 3 في حالة حرجة بشظايا طائرة مسيرة أُطلقت من مطار صنعاء الدولي نحو مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية.

إقراء أيضاً
واشنطن: الهجوم على مطار جازان يؤكد مخاطر مليشيا الحوثي على أمن المنطقة
مليشيات الحوثي تختطف أحد موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء
مصر تعلن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لمواجهة «الحوثي»
اعتمدت صيانة عدد من المولدات.. توجيهات حكومية بمنع شراء المحطات الكهربائية التي
اللواء «بن عبود»يتحدث عن مسيرة الشهيد العميد«شعلان»ويكشف تفاصيل اللقاء الاخير ال
عاجل.. التحالف: 3 حالات حرجة لمدنيين بمطار الملك عبدالله .. والتحضير لعملية عسكر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس