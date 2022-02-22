أثار غضبا في المملكة.. "مدير سوري يسيء للسعودية" يتصدر "تويتر" وشركة "STC" توضح

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أثار غضبا في المملكة.. المقيم السوري معاذ خلبوص ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، بهاشتاغ "مدير سوري يسيء للسعودية"، مما أثار حالة من الغضب الشديد.
وقال المقيم (المدير) السوري، معاذ خلبوص، في تغريدة أثارت جدلا: "نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".
وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم من الشركة التي يعمل فيها ومن أراضي المملكة، معتبرين أنه أساء لها ولأهلها.
معاذ خلبوص سوري مسوي فيها سعودي للاسف ماسك منصب بشركة @stc هذي عينه بسيطة من تغريداتة ياكثر الخلابيص الى عندنا كل يوم وهو ظاهر
من جهتها، علقت الشركة السعودية للاتصالات "STC" على التغريدات المسيئة ضد المملكة والمنسوبة لموظف "سوري" يعمل فيها.
وقالت الشركة في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده