«دونيتسك ولوغانسك» الأكثر تداولا في الساعات الأخيرة .. ماذا تعرف عنهما؟

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بات اسم كل من “دونيتسك ولوغانسك”، هو الأكثر تداولا في الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.
وتقع دونيتسك ولوغانسك، الجمهوريتان الانفصاليتان المواليتان لروسيا، التي اعترفت باستقلالهما الإثنين، في حوض دونباس الناطق بالروسية في شرق أوكرانيا.
ومنذ 2014 أصبحت دونيتسك ولوغانسك خارجتين عن سيطرة العاصمة الأوكرانية “كييف”.
كما توفي أكثر من 14 ألف شخص، بسبب النزاع المستمر بين الانفصاليين والقوات الحكومية الأوكرانية، منذ 2014.
ويبلغ عدد سكان دونيتسك مليوني نسمة، وهي المدينة الرئيسية في حوض التعدين دونباس وأحد المراكز الرئيسية لإنتاج الصلب في أوكرانيا.
أما لوغانسك، فهي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.
يذكر أنه اندلع الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك قبل ثماني سنوات، عقب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.
بينما لا يعترف المجتمع الدولي باستقلالهما الذي أُعلن بعد استفتاءات.