مليشيات الحوثي تختطف أحد موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء

الثلاثاء 22 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 201

اختطفت مليشيات الحوثي أحد موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، والمغلقة منذ سبع سنوات، في ظل إنتهاكات واسعة تمارسها الجماعة بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وقال مراسل وكالة شينخوا الصينية في تغريدة له على موقع تويتر،إن مليشيات الحوثي، خطفت الإعلامي "عبدالرحمن سيف الشرعبي"، مساعد رئيس الملحقية الإعلامية بالسفارة الأمريكية بصنعاء.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أفرجت الجماعة عن 30 موظفا يمنيا لدى سفارة الولايات المتحدة، بينما لا يزال عدد من موظفي السفارة رهن الاحتجاز التعسفي بينهم اثنين من الوكالة الأميركية للتنمية التي تعمل في البلاد منذ 60 عاماً.

واعتبرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في بيان لها آنذاك، اقتحام جماعة الحوثي لسفارة واشنطن واحتجاز موظفيها "إهانة للمجتمع الدولي بأسره"، في المقابل دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين دون التعرض لهم بأي أذى ووقف حملة المضايقة والترهيب هذه وإعادة ممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبي الاعتداء.

وأكدت الوكالة أن عنف الحوثيين وتهديداتهم ومضايقتهم ضد موظفين ترسل إشارة صارخة حول عدم احترامهم لموظفي حكومة أجنبية وتتعارض بوضوح مع ادعاءاتهم بالسعي لتحقيق السلام.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، بدأ ‎الحوثيون حملة اعتقالات واسعة بحق موظفي السفارة ‎الأمريكية بصنعاء، حيث تم استدعائهم لاجتماع في فندق "الشيرتون"، بينما آخرين اعتقلوهم من منازلهم، قبل إجراء تحقيقات مكثفة معهم.