شاهد.. حاخام يهودي “متطرف” في إيران.. تجوّل في طهران بملابسه الدينية ووثَّق رحلته بالصور

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قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له الأحد الماضي20 فبراير/شباط 2022، إن الحاخام اليهودي المتطرف، يعقوب يسرائيل هرتسوغ، الذي يعيش في القدس المحتلة، سافر مؤخراً إلى إيران مستعملاً جواز سفره الأمريكي، ونشر مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، أوقفت إيران جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مما يعني أن المسافرين الذين يحملون جواز سفر إسرائيلياً غير قادرين على دخول البلاد.
حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه بمجرد وصول الحاخام المتطرف هرتسوغ إلى هناك، لم يخفِ هويته اليهودية، وكان يتجول في طهران مرتدياً ملابس دينية يهودية.
كما تضمنت رحلة هرتسوغ زيارات إلى البازار الكبير في طهران ومواقع دينية في همدان شمالي إيران. كما التقى بأبناء الجالية اليهودية في طهران وعدد من الزعماء الدينيين الإيرانيين، بحسب الصور المنشورة على حسابه في تويتر.
فيما يبلغ عدد الجالية اليهودية في إيران حوالي 9000 شخص، وفقاً لما نقله الموقع عن تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي نُشر في مايو/أيار الماضي.