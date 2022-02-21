«بوتين» يوجه اتهامًا خطيرًا إلى أمريكا رسميًا أمام العالم

الإثنين 21 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 326

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه الذي وجهه مساء اليوم الإثنين إلى الشعب الروسي، إن روسيا تحملت ديون الجمهوريات السوفيتية السابقة من بينها أوكرانيا.

وأوضح أن أوكرانيا كانت تسرق الغاز الروسي المار عبر أراضيها إلى أوروبا

وأضاف أن الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا “دمية” تتلاعب بها، منوها أن السيادة الأوكرانية بدأت تتأكل بسبب “سرقات” النخب.

وتابع في حديثه : أميركا تنفق مليون دولار يوميا في أوكرانيا لدعم الانقلابات، ومن حق الجمهوريات السوفيتية السابقة أن تكون دولا مستقلة.