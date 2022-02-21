مصر تعلن تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لمواجهة «الحوثي»

الإثنين 21 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبَل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان باستخدام طائرة مُسَيّرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، فضلاً عما خَلّفَه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من خسائر مادية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية اليوم في بيان : إنَّ تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة العربية السعودية، والمدنيين الأبرياء من قِبل ميليشيا الحوثي؛ يُعَدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف، وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

وشدَّدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.