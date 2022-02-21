اعتمدت صيانة عدد من المولدات.. توجيهات حكومية بمنع شراء المحطات الكهربائية التي تعمل بـ الديزل في «عدن»

الإثنين 21 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقرت الحكومة اليمنية الإثنين، منع تعاقد وشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بوقود الديزل، بينما اعتمدت صيانة عدد من محطات الطاقة في محافظة عدن، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وذكرت الوكالة، أن المجلس الأعلى للطاقة وجه في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، بصيانة محطتي المنصورة وارتسيلا والحسوة الحرارية، بما في ذلك توفير الوقود الخام لتشغيل محطة الرئيس 264 ميجا وتصريف الطاقة المنتجة خلال الصيف القادم.

وأضافت أن الاجتماع اعتمد إعادة تأهيل الخط 132 ك ف عدن- ابين والحسوة – جعار، والخط 232 ك ف عدن لحج الحسوة نوبة دكيم الحبيلين، ومحطة 30 ميجا لمحافظة تعز.