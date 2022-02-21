عاجل.. التحالف: 3 حالات حرجة لمدنيين بمطار الملك عبدالله .. والتحضير لعملية عسكرية واسعة ضد المليشيات

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أعلن التحالف عن 3 حالات حرجة لمدنيين من المسافرين بمطار الملك عبدالله بجازان، إثر استهدافه من قبل مليشيا الحوثي.
وأضاف التحالف أننا نحضر لعملية عسكرية واسعة تتوافق مع القانون الدولي وعلى الحوثيين تحمل نتائج سلوك استهدافهم للمدنيين والحوثيون لا يفهمون سوى لغة القوة.
وكان التحالف أعلن عن ١٦ إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفه جراء العملية العدائية على مطار جازان.
وأضاف أن الحوثيين يعاودون اطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.
وشدد التحالف أننا سنتخذ اجراءات حازمة لحمايه المدنيين في اطار القانون الدولي الانساني.