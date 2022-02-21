أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم

«المشاط»يعترف رسمياً بنفاذ مخزون جماعته البشري ويعلن حالة الاستنفار على كافة المستويات - أستدعى «الراعي» و«بن حبتور»الى مقر مخبئه وأوكل إليهم هذه المهمة العاجلة (5567)