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أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم

الإثنين 21 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين:

في صنعاء

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.75

بيع السعودي 158.90

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1150

بيع الدولار 1155

شراء السعودي 302

بيع السعودي 305

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