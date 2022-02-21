أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين:
في صنعاء
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.75
بيع السعودي 158.90
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1150
بيع الدولار 1155
شراء السعودي 302
بيع السعودي 305