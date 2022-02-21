طائرة مفخخة انطلقت من مطار صنعاء وسقطت في الأراضي السعودية والتحالف يستعد لتنفيذ عملية عسكرية

الإثنين 21 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاثنين، عن سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان في السعودية دون إصابات أو أضرار.

وقال التحالف إن "المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".

وأكد التحالف أنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية".