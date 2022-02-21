عاجل: اللواء ”الصبيحي“ في ذمة الله

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توفي، اليوم الاثنين، اللواء الركن عبدالله الصبيحي قائد محور أبين، قائد اللواء 39مدرع، بعد معاناة مع المرض.
وقالت مصادر مقربة، إن اللواء عبدالله الصبيحي توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان .
وكان ناشطون ومسؤولون تحدثوا قبل أيام عن تدهور الوضع الصحي للواء الصبيحي، فيما قام مسؤولون في الحكومة بزيارته حيث يخضع للعلاج في القاهرة.
واللواء عبدالله الصبيحي من القيادات العسكرية التي قادت عملية تحرير محافظة عدن من مليشيا الحوثي الانقلابية في العام 2015م، وله سجل حافل في العطاء الوطني.