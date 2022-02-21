مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة ضمن برنامج تدريبي في الفنون القتالية والدفاع عن النفس

الإثنين 21 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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اختتمت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، اليوم، برنامجا تدريبيا في الفنون القتالية والدفاع عن النفس لضباط وجنود المناطق الأمنية ونقاط التفتيش في المحافظة.

وخلال الحفل الختامي أوضح قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي أن البرنامج الذي استمر أربعة أشهر، شمل عدة مجالات قتالية في رياضة ( الكونغفو ـ التايكوندو ـ الكاراتيه) بهدف إكساب المشاركين فيه مهارات جديدة في كافة الفنون القتالية التي تمكنهم من التعامل مع كافة الظروف والأحداث باحترافية عالية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية شاملة تتبناها قيادة قوات الأمن الخاصة لرفع كفاءة منتسبيها، وصقل مهاراتهم من خلال سلسلة من البرامج والدورات التدريبية النوعية في كافة المجالات والتخصصات العلمية والعملية.

وقدم الخريجون خلال الحفل عرضاً في كافة المجالات التدريبية التي تلقوها خلال فترة الدورة، وجرى تكريم المدربين والمبرزين الذين حصلوا على أحزمة التفوق في رياضات الدفاع عن النفس.