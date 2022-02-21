الدكتوراه للباحثة «أفراح خميس» من جامعة «بامو الهندية»

الإثنين 21 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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حصلت الباحثة اليمنية أفراح عبدالله علي خميس اليوم الاحد موفدة وزارة التعليم العالي إلى الهند على درجة الدكتوراه في الإدارة من جامعة بامو الهندية بعد دفاع علني وناجح عن أطروحتها الموسومة بـ "دراسة العلاقة بين القيادة التحويلية و الابداع الاداري في الجامعات اليمنية".

وتكونت لجنة المناقشة من البروفيسور/ محمد فاروقي رئيس قسم الإدارة ، رئيس لجنة المناقشة

و البروفيسور / نزار مولى.. ممتحنًا خارجيًا

و ا. مشارك / زارتاج.. مشرفة الرسالة .

وقد قدّمت الباحثة عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحثة المتمكّنة وقد أجابت الباحثة أفراح خميس على كل تساؤلات اللجنة والحضور.

هذا فيما أعلنت لجنة التحكيم منح الباحثة درجة الدكتوراه في الإدارة مع التوصية بنشر الأطروحة.