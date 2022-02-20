الرئيس «هادي» يوجه بسرعة تجنيد ثلاثة آلاف شخص في جهاز الأمن من أبناء هذه المحافظة

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد، حكومته بسرعة تجنيد ثلاثة آلاف شخص في قطاع الأمن العام من أبناء محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال وزير الداخلية إبراهيم حيدان خلال لقائه برئيس مرجعية قبائل حضرموت وعضو مجلس الشورى عبدالله صالح الكثيري، إن الرئيس هادي وجه بالإسراع في عملية تجنيد ثلاثة آلاف من أبناء وادي وصحراء حضرموت في الأمن العام للمساهمة في حفظ الأمن.

وأضاف أن أبناء حضرموت حريصون على تجنيب المحافظة الصراعات والفتن، مؤكدا على أنها صمام أمان البلاد حسب ما ذكر موقع وزارة الداخلية.

وأثنى الوزير اللواء حيدان وعي أبناء حضرموت وحرصهم على تجنيب المحافظة الصراعات والفتن، مؤكدا على أن حضرموت كانت وما زالت صمام أمان البلاد.

من جهته رحب الشيخ الكثيري بعودة الوزير إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية، مثنيا على الجهود التي يقوم بها في داخل البلاد وخارجها من أجل تعزيز أمن واستقرار المناطق المحررة.