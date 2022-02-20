آخر الاخبار

الرئيس «هادي» يوجه بسرعة تجنيد ثلاثة آلاف شخص في جهاز الأمن من أبناء هذه المحافظة 8 علامات تسبق «النوبة القلبية» .. إذا ظهرت عليك لا تستهن بها عند الاستيقاظ  صباحا.. علامة تحذرك من مرض قاتل الإرياني : هستيريا الهزائم وراء استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في مأرب بالصواريخ الباليستية الإمارات تدعو الدول الحليفة إلى بناء درع يحمي من خطر الطائرات المسيرة رئيس الوزراء: تخادم الحوثي مع التنظيمات الإرهابية أوضح من أن يتجاهله أحد مأرب.. قوات الأمن الخاصة تختتم برنامجا تدريبيا في الفنون القتالية لتعامل مع كافة الأحداث باحترافية عالية الأمم المتحدة تحدد موعد صرف المساعدات الغذائية للنازحين الجدد في محافظة مأرب تفاصيل اجتماع جمع 7 من قيادات ”تنظيم القاعدة“ بقيادات استخبارات الحوثيين بمبنى ”الأمن القومي“ بصنعاء برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بعنوان: حرية اليمن السعيد تكامل الأهداف ووحدة المصير

الرئيس «هادي» يوجه بسرعة تجنيد ثلاثة آلاف شخص في جهاز الأمن من أبناء هذه المحافظة

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 415
 

وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد، حكومته بسرعة تجنيد ثلاثة آلاف شخص في قطاع الأمن العام من أبناء محافظة حضرموت شرقي اليمن.

  

وقال وزير الداخلية إبراهيم حيدان خلال لقائه برئيس مرجعية قبائل حضرموت وعضو مجلس الشورى عبدالله صالح الكثيري، إن الرئيس هادي وجه بالإسراع في عملية تجنيد ثلاثة آلاف من أبناء وادي وصحراء حضرموت في الأمن العام للمساهمة في حفظ الأمن.

   

وأضاف أن أبناء حضرموت حريصون على تجنيب المحافظة الصراعات والفتن، مؤكدا على أنها صمام أمان البلاد حسب ما ذكر موقع وزارة الداخلية. 

 

وأثنى الوزير اللواء حيدان وعي أبناء حضرموت وحرصهم على تجنيب المحافظة الصراعات والفتن، مؤكدا على أن حضرموت كانت وما زالت صمام أمان البلاد.

     

من جهته رحب الشيخ الكثيري بعودة الوزير إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية، مثنيا على الجهود التي يقوم بها في داخل البلاد وخارجها من أجل تعزيز أمن واستقرار المناطق المحررة.

 
إقراء أيضاً
الإرياني : هستيريا الهزائم وراء استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في مأرب بالصواريخ
رئيس الوزراء: تخادم الحوثي مع التنظيمات الإرهابية أوضح من أن يتجاهله أحد
مأرب.. قوات الأمن الخاصة تختتم برنامجا تدريبيا في الفنون القتالية لتعامل مع كافة
الأمم المتحدة تحدد موعد صرف المساعدات الغذائية للنازحين الجدد في محافظة مأرب
تفاصيل اجتماع جمع 7 من قيادات ”تنظيم القاعدة“ بقيادات استخبارات الحوثيين بمبنى ”ا
برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بعنوان: حرية اليمن السعيد تكامل الأهداف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس