الرئيس «هادي» يوجه بسرعة تجنيد ثلاثة آلاف شخص في جهاز الأمن من أبناء هذه المحافظة 8 علامات تسبق «النوبة القلبية» .. إذا ظهرت عليك لا تستهن بها عند الاستيقاظ صباحا.. علامة تحذرك من مرض قاتل الإرياني : هستيريا الهزائم وراء استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في مأرب بالصواريخ الباليستية الإمارات تدعو الدول الحليفة إلى بناء درع يحمي من خطر الطائرات المسيرة رئيس الوزراء: تخادم الحوثي مع التنظيمات الإرهابية أوضح من أن يتجاهله أحد مأرب.. قوات الأمن الخاصة تختتم برنامجا تدريبيا في الفنون القتالية لتعامل مع كافة الأحداث باحترافية عالية الأمم المتحدة تحدد موعد صرف المساعدات الغذائية للنازحين الجدد في محافظة مأرب تفاصيل اجتماع جمع 7 من قيادات ”تنظيم القاعدة“ بقيادات استخبارات الحوثيين بمبنى ”الأمن القومي“ بصنعاء برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بعنوان: حرية اليمن السعيد تكامل الأهداف ووحدة المصير
وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد، حكومته بسرعة تجنيد ثلاثة آلاف شخص في قطاع الأمن العام من أبناء محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقال وزير الداخلية إبراهيم حيدان خلال لقائه برئيس مرجعية قبائل حضرموت وعضو مجلس الشورى عبدالله صالح الكثيري، إن الرئيس هادي وجه بالإسراع في عملية تجنيد ثلاثة آلاف من أبناء وادي وصحراء حضرموت في الأمن العام للمساهمة في حفظ الأمن.
وأضاف أن أبناء حضرموت حريصون على تجنيب المحافظة الصراعات والفتن، مؤكدا على أنها صمام أمان البلاد حسب ما ذكر موقع وزارة الداخلية.
وأثنى الوزير اللواء حيدان وعي أبناء حضرموت وحرصهم على تجنيب المحافظة الصراعات والفتن، مؤكدا على أن حضرموت كانت وما زالت صمام أمان البلاد.
من جهته رحب الشيخ الكثيري بعودة الوزير إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية، مثنيا على الجهود التي يقوم بها في داخل البلاد وخارجها من أجل تعزيز أمن واستقرار المناطق المحررة.