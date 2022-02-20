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8 علامات تسبق «النوبة القلبية» .. إذا ظهرت عليك لا تستهن بها

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يفقد العديد من الأشخاص في العالم حياتهم يوميًا نتيجة النوبة القلبية، وهو ما يتطلب المعرفة بالأعراض المبكرة لتلك الحالة القاتلة، كون التشخيص المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح.

 

وعلى الرغم من تحديد الأطباء عدة علامات تسبق “النوبة القلبية” إلا أنهم أكدوا أن هناك نوبة قلبية لا تسبقها علامات وهي ما تعرف بـ”النوبة القلبية الصامتة”.

 

وبحسب موقع onlymyhealth، فقد جاءت الأعراض المبكرة للنوبة القلبية والتي يمكن أن يكون التعامل معها منقذًا للعديد من الأرواح، كالتالي:

 

يفقد العديد من الأشخاص في العالم حياتهم يوميًا نتيجة النوبة القلبية، وهو ما يتطلب المعرفة بالأعراض المبكرة لتلك الحالة القاتلة، كون التشخيص المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح.

 

وعلى الرغم من تحديد الأطباء عدة علامات تسبق “النوبة القلبية” إلا أنهم أكدوا أن هناك نوبة قلبية لا تسبقها علامات وهي ما تعرف بـ”النوبة القلبية الصامتة”.

 

وبحسب موقع onlymyhealth، فقد جاءت الأعراض المبكرة للنوبة القلبية والتي يمكن أن يكون التعامل معها منقذًا للعديد من الأرواح، كالتالي:

 

1- الأرق

 

2- عدم الراحة في الصدر

 

3- ثقل في الصدر

 

4- ألم الصدر

 

5- التعرق

 

6- ضيق التنفس

 

7- فقدان الوعي في بعض الحالات

 

8- حموضة أو تجشؤ يظن بعض الناس أنهما ناجمان عن التهاب المعدة

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