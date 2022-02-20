عند الاستيقاظ  صباحا.. علامة تحذرك من مرض قاتل

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أفاد تقرير طبي أن هناك علامة تحذير قد تؤشر إلى الإصابة بمرض لسرطان، تظهر عند الاستيقاظ من النوم صباحا.
وبحسب ما نشرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن العلامة هي الشعور بالتهاب الحلق لأكثر من أسبوعين.
وأوضحت الصحيفة أن الطريقة التي تستيقظ بها في الصباح يمكن أن تكون علامة حمراء كبيرة للإصابة بالمرض، محذرة من أن الاستيقاظ مع التهاب الحلق المستمر لأكثر من أسبوعين مع عدم وجود علامات على التحسن هو علامة منبهة.
ونوهت أيضا أن نفس الشيء ينطبق على السعال، كما أن المدخنين غالبا ما يستيقظون وهم مصابون بسعال في الصباح، ومع ذلك يجب فحص السعال المستمر لمدة تزيد عن أسبوعين.
ويعتبر مفتاح النجاة من السرطان هو الاكتشاف المبكر، لأنه إذا تُركت الخلايا السرطانية فإنها تتكاثر وتنتشر إلى المناطق المجاورة من الجسم.