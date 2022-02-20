الإرياني : هستيريا الهزائم وراء استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في مأرب بالصواريخ الباليستية

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف الأحياء السكنية في مأرب بالصواريخ، تزامنا مع الخسائر الفادحة والكبيرة التي تتلقاها على مختلف الجبهات من الجيش اليمني المدعوم بقوات تحالف دعم الشرعية.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن قصف مليشيا الحوثي الإرهابية العشوائي للأحياء السكنية في مأرب بـ7 صواريخ باليستية، إيرانية الصنع، ناتج عن الهزائم النكراء داخل صفوفها، سواء البشرية أو العسكرية، بعدما أصيبت بحالة هيستيريا.

واستنكر “الإرياني”، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، بطش مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، بالتزامن مع حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم والتقاعس عن إدانتها وعدم توفير الحماية للمدنيين.

وشدد على أن المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بإدانة هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب، وتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها.