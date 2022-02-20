الإمارات تدعو الدول الحليفة إلى بناء درع يحمي من خطر الطائرات المسيرة

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دعت الإمارات اليوم (الأحد) جيوش الدول الحليفة إلى العمل معًا لبناء درع يحمي من خطر الطائرات المسيرة، بعدما تعرضت لهجمات من قبل المتمردين الحوثيين بصواريخ وطائرات دون طيار مفخخة.
قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء، خلال افتتاح مؤتمر "الأنظمة غير المأهولة": "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نتفهم أهمية حماية أمتنا من خلال ضمان أن هذه التقنيات هي أدوات يمكننا استخدامها، لكن لا يمكن أن تستخدم ضدنا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "سلطان العلماء" أمام ممثلين عن جيوش دول عربية وغربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا: "أصبحت هذه الأنظمة أرخص بكثير ويمكن الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى،
وإمكانية الوصول هذه تسمح للأنظمة بالوقوع في أيدي الأشخاص الذين لا نريد أن تقع في أيديهم، وهم الجماعات الإرهابية".
ولفت إلى أن هذا التحدي يتطلب منا التكاتف والعمل معًا لضمان أنه يمكننا بناء درع يحمي من خطر استخدام هذه الأنظمة.