رئيس الوزراء: تخادم الحوثي مع التنظيمات الإرهابية أوضح من أن يتجاهله أحد

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأحد، إن تخادم مليشيا الحوثي مع التنظيمات الإرهابية لممارسة المزيد من الانتهاكات والإرهاب ضد المدنيين، خاصة في محافظة البيضاء صار اليوم أوضح من أن يتجاهله أحد.



جاء ذلك خلال لقائه محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ودعا عبدالملك المجتمع الدولي وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لكسر شوكة الإرهاب والانقلاب واجهاض مخططاتهما الهادفة الى زعزعة الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.



وخلال اللقاء اطلع السوادي؛ عبدالملك، على أوضاع المدنيين والجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدهم من قبل مليشيا الحوثي، وبطولات المجتمع والمقاومة في التصدي لجرائم المليشيا والارهاب في المحافظة.



وحيا رئيس الوزراء، قبائل البيضاء وأبنائها وجميع مكونات المجتمع الذين يواجهون بثبات انتهاكات المليشيا الحوثية وحلفائها في التنظيمات الإرهابية..



وأكد التزام الحكومة وتحالف دعم الشرعية بإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية بدعم إيراني وإشعالها للحرب في أواخر العام 2014م، وذلك من خلال استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.