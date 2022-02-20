الأمم المتحدة تحدد موعد صرف المساعدات الغذائية للنازحين الجدد في محافظة مأرب

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقشت السلطات المحلية بمأرب اليوم الأحد، مع مسؤولين أمميين آليات تسريع إيصال المساعدات الغذائية والإيوائية والطارئة للنازحين الجدد في المحافظة، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وذكرت الوكالة، أن وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، إلتقى مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي مسعود خان وضابط مشروع النازحين بمنظمة الدولية للهجرة فيليب تانجرمان.

ودعا "مفتاح" الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات عمل مشتركة بالتنسيق مع السلطة المحلية لضمان انتظام عملية توزيع المساعدات الغذائية الشهرية.

وأكد أنه يجب معالجة الاختلالات التي أدت إلى تأخير صرف المساعدات وتباطؤ وتيرة الاستجابة الطارئة لمنظمة الهجرة الدولية تجاه المهجرين مؤخراً من المديريات الجنوبية..

وبدوره، أضاف المسؤول الأممي أن البرنامج بصدد استكمال الترتيبات النهائية للبدء بعملية توزيع المساعدات الغذائية الشهرية خلال الأسبوع القادم ومعالجة كافة الإشكالات التي تسببت بتأخيرها توزيع تلك المساعدات خلال الشهرين الماضيين.