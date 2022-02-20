الأمم المتحدة تحدد موعد صرف المساعدات الغذائية للنازحين الجدد في محافظة مأرب تفاصيل اجتماع جمع 7 من قيادات ”تنظيم القاعدة“ بقيادات استخبارات الحوثيين بمبنى ”الأمن القومي“ بصنعاء برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بعنوان: حرية اليمن السعيد تكامل الأهداف ووحدة المصير موجة غبار واسعة تجتاح 6 محافظات يمنية الحكومة اليمنية تطلب دعما سويديا للبنك المركزي وحدات في الجيش الوطني تنفذ هجوما اسفر عن تحرير عدة مواقع بصعدة ومقتل عناصر حوثية ما هي القدرات العسكرية لأقوى 10 جيوش في "الناتو" وترتيبها عالميا؟ أمير قطر والرئيس الجزائري يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم سفينة شحن تحمل 4000 سيارة فاخرة تحترق في المحيط واحدة من أطول المكالمات الهاتفية بين رئيسي دولتين
ناقشت السلطات المحلية بمأرب اليوم الأحد، مع مسؤولين أمميين آليات تسريع إيصال المساعدات الغذائية والإيوائية والطارئة للنازحين الجدد في المحافظة، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وذكرت الوكالة، أن وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، إلتقى مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي مسعود خان وضابط مشروع النازحين بمنظمة الدولية للهجرة فيليب تانجرمان.
ودعا "مفتاح" الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات عمل مشتركة بالتنسيق مع السلطة المحلية لضمان انتظام عملية توزيع المساعدات الغذائية الشهرية.
وأكد أنه يجب معالجة الاختلالات التي أدت إلى تأخير صرف المساعدات وتباطؤ وتيرة الاستجابة الطارئة لمنظمة الهجرة الدولية تجاه المهجرين مؤخراً من المديريات الجنوبية..
وبدوره، أضاف المسؤول الأممي أن البرنامج بصدد استكمال الترتيبات النهائية للبدء بعملية توزيع المساعدات الغذائية الشهرية خلال الأسبوع القادم ومعالجة كافة الإشكالات التي تسببت بتأخيرها توزيع تلك المساعدات خلال الشهرين الماضيين.