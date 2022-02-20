موجة غبار واسعة تجتاح 6 محافظات يمنية

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حذر مركز الأرصاد الجوية، الأحد، من موجة غبار واسعة الانتشار مصحوبة برياح سطحية ستبدأ غداً الإثنين وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى بأغلب المحافظات اليمنية.
وقال المركز في نشرته اليومية إن المعطيات الرصدية تتوقع تأثر محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف وصعدة، بموجة غبار وسع الانتشار مصدرها شمال شرق الجزيرة العربية من صباح يوم غداً الاثنين.
وأضاف أن هذه الموجة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى على المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية.
وحث المركز المواطنين من الأجواء الباردة خلال ساعات الليل والصباح، محذرا سائقي المركبات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الغبار وتدني الرؤية الأفقية.