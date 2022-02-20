وحدات في الجيش الوطني تنفذ هجوما اسفر عن تحرير عدة مواقع بصعدة ومقتل عناصر حوثية ما هي القدرات العسكرية لأقوى 10 جيوش في "الناتو" وترتيبها عالميا؟ أمير قطر والرئيس الجزائري يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم سفينة شحن تحمل 4000 سيارة فاخرة تحترق في المحيط واحدة من أطول المكالمات الهاتفية بين رئيسي دولتين القصر الملكي في بريطانيا يعلن اصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا من هم الانفصاليون المتمردون المتواجدون في أوكرانيا وتدعمهم روسيا؟ الرئيس الاميركي السابق ترمب يطلق تطبيقا جديدا للتواصل الاجتماعي خاصا به ماذا تعرف عن التنمر الالكتروني ضد الفتيات في اليمن وهل تجرمه القوانين؟ سلطان البركاني وأبرز ما قاله حول مستقبل أحمد علي وصحة الرئيس هادي والعودة للوطن وعلاقته بعائلة صالح
حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، شمال البلاد، وذلك بعد أيام من تحرير مواقع استراتيجية في ذات الجبهة.
ونقلت وكالة (سبأ)، عن قائد لواء حرب1، العميد محمد الغنيمي قوله، أن "وحدات من الجيش الوطني نفذت هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع ميليشيا الحوثي، وتمكنت من تحرير مرتفعات القرن وتبة "الغادر" في رأس شجع الاستراتيجي".
وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت ثكنات وآليات تابعة للميليشيا الحوثية".
وأشار إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من ميليشيا الحوثي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".