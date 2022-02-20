وحدات في الجيش الوطني تنفذ هجوما اسفر عن تحرير عدة مواقع بصعدة ومقتل عناصر حوثية

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، شمال البلاد، وذلك بعد أيام من تحرير مواقع استراتيجية في ذات الجبهة.

ونقلت وكالة (سبأ)، عن قائد لواء حرب1، العميد محمد الغنيمي قوله، أن "وحدات من الجيش الوطني نفذت هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع ميليشيا الحوثي، وتمكنت من تحرير مرتفعات القرن وتبة "الغادر" في رأس شجع الاستراتيجي".

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت ثكنات وآليات تابعة للميليشيا الحوثية".

وأشار إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من ميليشيا الحوثي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".