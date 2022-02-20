أمير قطر والرئيس الجزائري يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

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شهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بلديهما، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومتي قطر والجزائر، بحسب وكالة الأنباء القطربة (قنا).
كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومتي قطر والجزائر، وكذلك على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية "2022- 2025".
وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين.
كما عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، لقاءً ثنائيًا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.
وعلق أمير قطر على لقائه بالرئيس الجزائري، قائلا: "نعتز بعلاقاتتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، كما ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه"، وذلك في تغريدة له على "تويتر".
وخلال زيارته لقطر، سيشارك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الدوحة.
وكان أول لقاء جمع بين الرئيس الجزائري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر فبراير/ شباط، قبل عامين خلال زيارة رسمية قام بها الأخير للجزائر