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سفينة شحن تحمل 4000 سيارة فاخرة تحترق في المحيط

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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اندلع حريق على متن سفينة شحن تحمل أكثر من 1000 سيارة بورش و 3000 سيارة فاخرة أخرى في المحيط الأطلسي بالقرب من جزر الأزور البرتغالية يوم الأربعاء.

وتظهر لقطات عملية إنقاذ طاقم السفينة المحترقة "فيليسيتي آيس" من قبل القوات الجوية البرتغالية. و

حسب المعلومات فإنه لم يصب أحد على متنها بأذى.

وكانت السفينة متجهة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة

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