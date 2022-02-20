سفينة شحن تحمل 4000 سيارة فاخرة تحترق في المحيط

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اندلع حريق على متن سفينة شحن تحمل أكثر من 1000 سيارة بورش و 3000 سيارة فاخرة أخرى في المحيط الأطلسي بالقرب من جزر الأزور البرتغالية يوم الأربعاء.
وتظهر لقطات عملية إنقاذ طاقم السفينة المحترقة "فيليسيتي آيس" من قبل القوات الجوية البرتغالية. و
حسب المعلومات فإنه لم يصب أحد على متنها بأذى.
وكانت السفينة متجهة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة