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القصر الملكي في بريطانيا يعلن اصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلن القصر الملكي في بريطانيا اليوم الأحد عن إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال إن الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة، ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وقبل أيام، اعترفت ملكة بريطانيا، أن صحتها لم تعد على ما يرام عند استقبالها، للميجور جنرال Eldon Millar ضابط الارتباط بينها وبين القوات المسلحة، والذي زارها برفقة سلفه الأدميرال James Macleod في قصر قلعة وندسور، مقر إقامتها الرئيسي.

فما إن دخلا لمصافحتها حتى اقتربت مستندة على عصا للمشي وأشارت إلى ساقها اليسرى وقالت: "كما ترون، فأنا لا أستطيع التحرك" بحسب ما نسمعها في الفيديو المعروض أدناه، وفيه نسمع الأدميرال يجيبها ويقول: "حسنًا، تهانينا على بداية عام اليوبيل الخاص بك."

إشارة منه إلى احتفالها في 6 فبراير الجاري بمرور 70 سنة على اعتلائها العرش، فأجابت الملكة البالغة 95 عاما: آه، شكرا جزيلا لك حقا. هذا لطيف جدا."

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