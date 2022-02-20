سلطان البركاني وأبرز ما قاله حول مستقبل أحمد علي وصحة الرئيس هادي والعودة للوطن وعلاقته بعائلة صالح

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 183

تحدث سلطان البركاني،رئيس البرلمان اليمني، خلال لقاء مع اعضاء في الجالية اليمنية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية ورجال اعمال، امس الجمعة، حول بعض القضايا ورد على عدة تساؤلات بشأن الأوضاع في اليمن.

وبحسب اشخاص حضروا اللقاء الذي عقد في نيويورك، بدأ رئيس مجلس النواب حديثه باشتراط عدم التسجيل، أو نقل اللقاء لوسائل الاعلام، لأن الحديث -بحسب تصريحاته- سيضر بالملف اليمني ووحدة اليمن والمعركة مع المليشيات الحوثية، وذلك قبل إخباره أن اللقاء على البث المباشر، ليضطر للرد بإجابة عامة.

*عقوبات احمد علي

ودعا رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إلى رفع العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح التي وصفها بـ"الظالمة".

وقال البركاني إنه "يتوجب ان يكون هناك تحرك دولي من قبل دول التحالف مع الشرعية لرفع العقوبات عن أحمد علي".

وتعليقا على سؤال حول مستقبل أحمد علي وامكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية قال البركاني: "صندوق الاقتراع يحدد من سيحكم الناس عقب انتهاء الحرب والعودة إلى صنعاء، واليمن ملك للجميع".

وتابع البركاني: "من حق احمد علي أو غيره الترشح لأي انتخابات"، مستدركاً بالقول: "ولكن على اليمنيين أولاً استعادة اليمن ثم الحديث عن القضايا الساسية والانتخابات".

*صحة الرئيس هادي

وبشأن الأنباء التي تتحدث عن تدهور صحة الرئيس عبدربه منصور هادي بسبب غيابه المتكرر عن الظهور، عقب البركاني بالقول: "يتمتع(الرئيس هادي) بالصحة والعافية وليس فيه أي شيء..ويخزن ليل ونهار".

* العودة للوطن

الى ذلك لفت البركاني إلى أن بقاء الحكومة الشرعية في الخارج بالإكراه.

واكد رغبته ومعه كل قيادات الدولة في العودة إلى اليمن.

*الخلاف مع التحالف

وحول التحالف، قال البركاني إنه لا يعرف ما الذي يريده التحالف بالضبط.

لكنه أكد إن أي خلاف مع الأشقاء في التحالف العربي، أو الخلاف بين الأحزاب يمكن حله بسهولة، لان المعركة مع إيران والمليشيات الحوثية هي معركة وجود، حيث تسعى إلى استئصال كافة المخالفين والتضحية بالشعب اليمني خدمة لمشروعها.

* صالح وعائلته

وبخصوص ما يتعلق بعلاقته بالرئيس الراحل واسرته قال البركاني: "أما بخصوص علي عبدالله صالح فهو يسري بدمي ولن أفرط به أو بأبنائه، لكن مصلحة اليمن قبل الناس جميعاً".