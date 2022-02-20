غروندبرغ: استمرار تصعيد العنف مع السقوط الحر للاقتصاد يجعل حياة اليمنيين اليومية أكثر قسوة الرئيس الأوكراني يقلب الطاولة على حلفائه الغربيين رئيس سابق للأمن القومي الإسرائيلي: في طريقنا إلى كارثة كبرى تقارير تكشف مضمون "المعلومات السرية" التي استعادها الأرشيف الوطني من منتجع ترامب السعودية تؤكد استمرار جهودها لإنهاء الصراع في اليمن عبر الحل السياسي مسؤل إسرائيلي يكشف عن توقيع اتفاقية إسرائيل وايران النووي في الأسبوع المقبل القهوة قد تحميك من هذه الأمراض الخطيرة والقاتلة مليشيات الحوثي تستهدف أحياء مأرب بوابل من الصواريخ البالستية بعد سحق انساق مقاتليها في الجبهات الجنوبية لماذا لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي في أي وقت قريب؟ يتعرضن لأبشع أنواع الجرائم والتعذيب..الكشف عن اختطاف المليشيات لـ أكثر من 1000 امرأة
شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أن حياة اليمنيين تزداد قساوة مع استمرار تصاعد القتال وسقوط الاقتصاد، داعيا إلى جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع.
جاء ذلك في بيان نشره مكتب المبعوث الأممي على موقعه الإلكتروني عقب انتهاء زيارة غروندبرغ، السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى فيها بعدد من المسؤولين الأمميين والأمريكيين.
وقال البيان أن غروندبرغ، التقى بأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لإحاطتهم بآخر مستجدات جهوده المبذولة للتوصل إلى خفض التصعيد وبدء عملية سياسية متعددة المسارات، كما ناقش في واشنطن العاصمة آخر التطورات في اليمن والمنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وغيره من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارتي الخارجية والدفاع.
وأضاف: ناقشنا "التصعيد العسكري الأخيرة في اليمن والمنطقة والجهود القائمة للوصول إلى حل مستدام وسلمي للنزاع، وتطرقت النقاشات إلى بحث الحلول الممكنة لخفض التصعيد بشكل عاجل ولإحراز التقدم نحو تسوية سياسية جامعة لإنهاء الحرب".
وقال غروندبرغ: "إنَّ استمرار تصعيد العنف، مع السقوط الحر للاقتصاد يجعل حياة اليمنيين اليومية أكثر قسوة"
وأضاف مشدداً: "في مثل هذه الأوقات، تصبح جهود الوساطة والحوار والدبلوماسية حاجة ضرورية أكثر من أي وقت مضى".
وحسب البيان فقد أطلع غروندبرغ المسؤولين الأمريكيين على خيارات لتحقيق خفض التصعيد ولبدء عملية متعددة المسارات تتعامل بشكل فعّال مع القضايا السياسية والعسكرية-الأمنية والاقتصادية الأساسية في النزاع في اليمن.
وختم البيان نقلاً عن غروندبرغ القول: "إن تقديم الدعم من قبل مجلس الأمن، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل ثابت ومستمر هو أمر على قدر كبير من الأهمية لتعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى الوصول لتسوية سياسية جامعة من خلال التفاوض"، داعياً جميع الأطراف إعلاء مصالح وطموحات جميع اليمنيين بمن فيهم النساء والشباب.