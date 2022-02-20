السعودية تؤكد استمرار جهودها لإنهاء الصراع في اليمن عبر الحل السياسي

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أن بلاده تعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي بالحوار الجاد بين جميع الأطراف اليمنية.



وأشار فرحان في جلسة حوار على هامش قمة ميونيخ للأمن، إلى أن المملكة قدمت مبادرة في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية ووقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل، مضيفاً في هذا الصدد بأن ميليشيا الحوثي رفضت كل الحلول السياسية بمواصلتها الاعتداء بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على المنشآت والأعيان المدنية، حسب وكالة (واس) السعودية.



وأكد الوزير السعودي، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن هدفه حماية ودعم الأمن والاستقرار لليمن وحكومته الشرعية وشعبه الشقيق، بالإضافة إلى تسهيل عملية الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.



وفي وقت سابق، قالت الخارجية السعودية في بيان، إن "فرحان ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل وقف الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة، وتهديد حركة الملاحة الدولية ومواصلتهم عرقلة حل الأزمة اليمنية بالطرق السياسية".



ومنذ مارس 2015م، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الشرعية في اليمن، في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك عقب انقلاب الأخيرة على السلطة في اليمن والسيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.