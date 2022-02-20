مسؤل إسرائيلي يكشف عن توقيع اتفاقية إسرائيل وايران النووي في الأسبوع المقبل القهوة قد تحميك من هذه الأمراض الخطيرة والقاتلة مليشيات الحوثي تستهدف أحياء مأرب بوابل من الصواريخ البالستية بعد سحق انساق مقاتليها في الجبهات الجنوبية لماذا لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي في أي وقت قريب؟ يتعرضن لأبشع أنواع الجرائم والتعذيب..الكشف عن اختطاف المليشيات لـ أكثر من 1000 امرأة كين يقود توتنهام لإسقاط مانشستر سيتي بثلاثية حريق في ناقلة نفط إيرانية تحمل نصف مليون برميل تصريح غير متوقع من الرئيس الأوكراني قتلى وجرحى بالجيش الأوكراني في قصف شرقي البلاد مليشيات الحوثي تستهدف مدرسة في حريب «مأرب»بـ مسيّرة مفخخة وإصابة 3 أطفال
قال مصدر إسرائيلي إن بلاده تعتقد أن إيران والدول العظمى ستتوقع الاتفاق على الملف النووي في الأسبوع المقبل، حسب هيئة البث الإسرائيلي مكان.
ونقلت مكان عن المصدر الذي وصفته بالكبير، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ترغب في تسوية مع طهران تتيح توقيع الاتفاق في الأسبوع المقبل، رغم بعض القضايا العالقة.
ومن المقرر أن يناقش وزير الدفاع بيني غانتس ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي ألون اوشفيز في مؤتمر ميونخ للأمن، هذه المسألة مع نظرائهم من الدول الغربية المشاركة في المفاوضات، وفق مكان