مسؤل إسرائيلي يكشف عن توقيع اتفاقية إسرائيل وايران النووي في الأسبوع المقبل

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال مصدر إسرائيلي إن بلاده تعتقد أن إيران والدول العظمى ستتوقع الاتفاق على الملف النووي في الأسبوع المقبل، حسب هيئة البث الإسرائيلي مكان.

ونقلت مكان عن المصدر الذي وصفته بالكبير، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ترغب في تسوية مع طهران تتيح توقيع الاتفاق في الأسبوع المقبل، رغم بعض القضايا العالقة.

ومن المقرر أن يناقش وزير الدفاع بيني غانتس ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي ألون اوشفيز في مؤتمر ميونخ للأمن، هذه المسألة مع نظرائهم من الدول الغربية المشاركة في المفاوضات، وفق مكان