القهوة قد تحميك من هذه الأمراض الخطيرة والقاتلة

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الكافيين يساعد الكبد على إزالة الكوليسترول السيء من الدم الكافيين يساعد الكبد على إزالة الكوليسترول السيء من الدم حددت دراسة جديدة بروتينات معينة يتفاعل معها الكافيين في القهوة، والتي تساعد الكبد على إزالة الكوليسترول السيء من مجرى الدم، وبالتالي الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
ووجد الباحثون في جامعة "ماكماستر" الكندية أن استهلاك الكافيين المنتظم مرتبط بانخفاض مستويات بروتين يسمى PCSK9 في مجرى الدم. وتعزز المستويات المنخفضة من هذا البروتين من قدرة الكبد على تكسير كوليسترول LDL، وهو النوع "الضار" الذي يمكن أن يسد الشرايين ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.ك
ذلك توصل الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" إلى أن الكافيين يمنع أيضا تنشيط بروتين آخر يسمى SREBP2، والذي بدوره يقلل أيضا من مستويات PCSK9 في الدم. دراسة: ارتفاع الحرارة سيؤثر على جودة القهوة مستقبلا دراسة: ارتفاع الحرارة سيؤثر على جودة القهوة مستقبلا ارتفاع تكاليف الشحن العالمية أثرت على أسعار القهوة ارتفاع تكاليف الشحن العالمية أثرت على أسعار القهوة وأشار كبير مؤلفي الدراسة ريتشارد أوستن إلى أن: "نتائج الدراسة كشفت الآلية الأساسية التي يمكن من خلالها للكافيين ومشتقاته التخفيف من مستويات PCSK9 في الدم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، حسبما نقل موقع "نيو أطلس".
وحذر الباحثون من أن خلط القهوة بالسكر أو الكريمة من شأنه أن يلغي أي فوائد للكافيين، لافتين أيضا إلى خطورة تناول مشروبات الطاقة التي تحتوي أيضا على هذا المركب