مليشيات الحوثي تستهدف أحياء مأرب بوابل من الصواريخ البالستية بعد سحق انساق مقاتليها في الجبهات الجنوبية

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تعرضت مدينة مأرب وأحياؤها المكتضة بالسكان والنازحين لقصف صاروخي عنيف خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وأعلن موقع محافظة مأرب إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، 7 صواريخ باليستية خلال ساعتين فجر اليوم، استهدفت الأحياء السكنية وتجمعات النزوح بمحافظة مأرب.

ونقل الموقع عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال القصف، بالإضافة إلى إحداث حالة من الهلع جراء القصف العنيف.

ويأتي القصف الحوثي عقب تلقي الميليشيات خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها العسكري في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن قصف الحوثيين على مدينة مأرب تزامن مع عملية تحشيد وهجوم واسع للميليشيات من المحور الرملي وقرون البور في الجبهة الجنوبية.

وأكد المصدر تصدي قوات الجيش والمقاومة للهجوم والقيام بهجوم معاكس تمكنت خلاله من إعطاب 3 أطقم حوثية والاستيلاء على أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكذا قتل ما يزيد عن 20 عنصراً حوثياً في الموقعين.

وكانت قوات الجيش الوطني قد استهدفت مساء أمس مخزنا مستحدثا للأسلحة اتخذته الميليشيات بين سلسلة جبال الردهة وعقبة ملعاء. دموية وهمجية الميليشيات من جهته عبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، أحد المساجد في منطقة العلم بمحافظة شبوة، أثناء أداء صلاة المغرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر مساء السبت، إن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلا حافلا باستهداف المساجد وقتل المصلين في مأرب والبيضاء وشبوة وتعز وغيرها من مناطق اليمن، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

كما وصف هذه الجرائم بالإرهابية والتي تكشف دموية وهمجية ميليشيات الحوثي، مضيفاً: "تواصل ميليشيات الحوثي عمليات القتل الممنهج للمدنيين في مختلف المناطق تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن مجرد إدانة هذه الأعمال الإرهابية، فضلاً عن القيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في حماية المدنيين، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن تلك الجرائم المروعة من العقاب".

كذلك طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".