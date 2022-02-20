يتعرضن لأبشع أنواع الجرائم والتعذيب..الكشف عن اختطاف المليشيات لـ أكثر من 1000 امرأة

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، بأن مليشيات الحوثي، اختطفت 1180 امرأة والتي يتعرضن لأبشع أنواع الجرائم والتعذيب في سجون المليشيات.

وأشارت في الندوة الحقوقية التي نظمها الائتلاف عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (استهداف المليشيات الحوثية لمخيمات النزوح والاعيان المدنية جرائم حرب) بمشاركة عدد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، الى ان المليشيات الحوثية، ومنذ الانقلاب على الشرعية الدستورية جندت أكثر من 30 ألف طفل، وعملت على غسل ادمغة أكثر من 60 ألف طفل عبر المدارس والمراكز الصيفية الحوثية وارسالهم الى الجبهات.

واستعرض رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان العربي وعضو مجلس الشوري اليمني علوي الباشا زبع، وعدد من الصحفيين والحقوقيين في الندوة، استهداف مليشيات الحوثي لمخيمات النزوح والاعيان المدنية، وزراعة الألغام، وحرمان الأطفال من التعليم وتجنيدهم بالإكراه كنوع من أنواع المجهود الحربي وإفراغ المدارس من الطلاب لغرض استخدامها كقواعد عسكرية وأماكن لتخزين السلاح، وغسل ادمغة الأطفال من خلال المراكز الصيفية لاستغلالهم كقنابل موقوتة كما هو الحال مع تنظيمي داعش والقاعدة، واستهداف المليشيات الاعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.