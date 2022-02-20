لماذا لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي في أي وقت قريب؟ يتعرضن لأبشع أنواع الجرائم والتعذيب..الكشف عن اختطاف المليشيات لـ أكثر من 1000 امرأة كين يقود توتنهام لإسقاط مانشستر سيتي بثلاثية حريق في ناقلة نفط إيرانية تحمل نصف مليون برميل تصريح غير متوقع من الرئيس الأوكراني قتلى وجرحى بالجيش الأوكراني في قصف شرقي البلاد مليشيات الحوثي تستهدف مدرسة في حريب «مأرب»بـ مسيّرة مفخخة وإصابة 3 أطفال السعودية تكشف عن الحل الذي تسعى لإيجاده حلا في اليمن الحكومة اليمنية تدعو إلى تفكيك ”الشبكات المالية“ للحوثيين قوات ”الشرعية“ تسيطر على ”العروق الرملية“ جنوبي مأرب وتقطع خطوط إمداد الحوثيين بمعسكر ”ام الريش“
كشفت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، بأن مليشيات الحوثي، اختطفت 1180 امرأة والتي يتعرضن لأبشع أنواع الجرائم والتعذيب في سجون المليشيات.
وأشارت في الندوة الحقوقية التي نظمها الائتلاف عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (استهداف المليشيات الحوثية لمخيمات النزوح والاعيان المدنية جرائم حرب) بمشاركة عدد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، الى ان المليشيات الحوثية، ومنذ الانقلاب على الشرعية الدستورية جندت أكثر من 30 ألف طفل، وعملت على غسل ادمغة أكثر من 60 ألف طفل عبر المدارس والمراكز الصيفية الحوثية وارسالهم الى الجبهات.
واستعرض رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان العربي وعضو مجلس الشوري اليمني علوي الباشا زبع، وعدد من الصحفيين والحقوقيين في الندوة، استهداف مليشيات الحوثي لمخيمات النزوح والاعيان المدنية، وزراعة الألغام، وحرمان الأطفال من التعليم وتجنيدهم بالإكراه كنوع من أنواع المجهود الحربي وإفراغ المدارس من الطلاب لغرض استخدامها كقواعد عسكرية وأماكن لتخزين السلاح، وغسل ادمغة الأطفال من خلال المراكز الصيفية لاستغلالهم كقنابل موقوتة كما هو الحال مع تنظيمي داعش والقاعدة، واستهداف المليشيات الاعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.