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حريق في ناقلة نفط إيرانية تحمل نصف مليون برميل

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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اندلاع حريق في ناقلة تحمل شحنة نفط إيراني، وتمكن الطاقم من إخماد النيران.

 

وكشف موقع “تانكر تراكرز” المتخصص في تعقب حركة السفن والناقلات، اليوم (السبت)، اندلاع حريق أمس في ناقلة تحمل نصف مليون برميل من النفط الإيراني، تمكن طاقهها من إخماده سريعاً.

 

وأضاف عبر حسابه على “تويتر” أنه لم يجر الإبلاغ عن الحادث الذي وقع في منطقة الشرق الأقصى.

 

وأشار إلى أن الناقلة قديمة وغير مؤمن عليها، وأنها تحمل علماً أجنبياً، دون أن يحدد دولة بعينها.

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