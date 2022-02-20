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تصريح غير متوقع من الرئيس الأوكراني

الأحد 20 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم عن خيبة أمله وأن العالم خذل بلاده، معتبرا أن هيكل الأمن الأوروبي مدمر تقريبا، بل ويتعذر إصلاحه.

 

جاءت تصريحات الرئيس الأوكرانى خلال خطاب ألقاه اليوم في مؤتمر ميونخ للأمن، في الوقت الذي تواجه فيه بلاده احتمالات غزو روسي.

 

وانتقد زيلينسكي دولا أخرى لعدم إمداد بلاده بالمساعدات العسكرية التي تحتاجها في ضوء التهديد الحالي.

 

وأشار زيلينسكي إلى أن المساعدة الممنوحة حتى الآن تشبه “شراب لعلاج السعال أكثر من كونها لقاحا جيداً مضاداً لكوفيد- 19” ضد تهديد حقيقي قد يتحول إلى باقي أوروبا بعدما يتقدم إلى أوكرانيا.

 

وأضاف: “إن أوكرانيا تقوم بدور الدرع منذ ثماني سنوات.. درع موثوق به يكبح أحد أكبر جيوش العالم”.

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