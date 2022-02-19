قتلى وجرحى بالجيش الأوكراني في قصف شرقي البلاد

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن جنديين قتلا فيما أصيب أربعة آخرون، في قصف استهدفهم شرقي البلاد، بينما يتأجج الوضع يوما بعد الآخر على الحدود مع روسيا المجاورة.
وكشفت قوة العمليات المشتركة التابعة للجيش الأوكراني أنها سجلت سبعين خرقا لوقف إطلاق النار حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وسقط عدد من قذائف الهاون داخل الأراضي الأوكرانية، على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي.
وأُجبر الوزير على الاختباء لدى انفجار القذائف، وذلك بعد وقت قصير من إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام دولية، وفقما أفاد مراسلو “فرانس برس”، فيما لم يسجل سقوط أي ضحايا.
على صعيد آخر؛ نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن السلطات المحلية في جنوب غرب روسيا، قولها السبت إن قذيفة أصابت منزلا بقرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.
ونفت أوكرانيا بشدة تقريرين سابقين عن سقوط قذائفها على الأراضي الروسية قرب الحدود، ووصفتها بأنها أنباء زائفة.
وقالت كييف إن قوات الحكومة الأوكرانية لا تطلق النار، وإنها لا مصلحة لها في تصعيد التوتر المرتفع بالفعل.