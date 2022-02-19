مليشيات الحوثي تستهدف مدرسة في حريب «مأرب»بـ مسيّرة مفخخة وإصابة 3 أطفال

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصيب ثلاثة أطفال في مديرية حريب بمحافظة مأرب، اليوم السبت، جراء استهداف مليشيا الحوثي الإيرانية، لإحدى المدارس في المديرية.

وأوضحت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية استهدفت بطائرة مسّيرة مفخخة، مدرسة الوحدة في منطقة "جراذا" أثناء خروج الطلاب منها حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وأسفر الاستهداف عن إصابة علي بن ناجي القيسي (12عاما) ومهند مبارك العقيلي (11عاما) وحمدان زايد القيسي (11عاما) بإصابات بالغة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى عتق في محافظة شبوة لتلقي العلاج.