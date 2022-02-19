السعودية تكشف عن الحل الذي تسعى لإيجاده حلا في اليمن

السبت 19 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الرياض تسعى لإيجاد حل للأزمة اليمنية يبدأ بوقف إطلاق النار، كما أنها مستمرة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وقال بن فرحان في تصريح خلال جلسة حوارية بمؤتمر ميونيخ للأمن: "نسعى لإيجاد حل للنزاع في اليمن، ومستمرون في دعم حكومة اليمن الشرعية وحماية الأماكن التي تسيطر عليها".

وأضاف: "نأمل أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار هو الأساس من أجل حماية المدنيين في اليمن".

وتابع: "نسعى نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة والتركيز على الاقتصاد".